Plus de campagnes pour du fioul moins cher en Indre-et-Loire

Une initiative de l'UFC Que Choisir.

Alors que l'on a tous rallumé le chauffage et que le début de l'hiver approche, l'association UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire s'inquiète d'une hausse des prix du fioul dès janvier 2018 avec l'entrée en vigueur d'une augmentation de la taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICPE). Cette hausse de la fiscalité se conjugue à une progression des prix du fioul (près de 10 centimes d’euros de plus par litre entre juillet et novembre d'après l'association).

"Alors qu’un ménage chauffé au fioul sur trois est en situation de vulnérabilité énergétique, l’UFC-Que Choisir 37 entend de nouveau soulager le pouvoir d’achat des ménages tourangeaux chauffés au fioul en leur proposant une opération mensuelle Choisir Son Fioul. Ces campagnes consistent en la mise en concurrence des distributeurs locaux intéressés, quel que soit leur profil (grands groupe, grande distribution, PME) pour obtenir un prix du fioul domestique moins cher. Sur la base des offres lauréates, les inscrits reçoivent une proposition personnalisée qu’ils sont libres d’accepter ou non" indique l'UFC précisant que sur les 4 dernières opérations, plus de 300 souscripteurs de la Région Centre-Val de Loire ont ainsi pu économiser 25 euros en moyenne, soit un gain de pouvoir d’achat pour la collectivité de 7 960 euros.

Désormais, un achat groupé aura lieu tous les premiers vendredis de chaque mois. Les inscrits pourront consulter leur offre personnalisée dès le vendredi soir de l’enchère inversée organisée entre les distributeurs participants, directement sur le site ou par téléphone. Ils auront ensuite 72h, jusqu’au lundi 14h, pour décider d’y souscrire ou non.

www.choisirsonfioul.fr