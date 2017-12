Encore beaucoup de pluies cette semaine en Indre-et-Loire

Et du vent, aussi.

10° sont attendus à Tours et Cormery ce lundi après-midi, une température plus agréable que ce que l’on a pu connaître ces derniers jours. Cependant, ce redoux s’accompagne d’un temps maussade voire exécrable. Des pluies conséquences sont attendues tout au long de la nuit, vous avez donc quelques chances de vous réveiller sous l’eau pour partir travailler. Cela dit, ça devrait se calmer dans le courant de la matinée. Le ciel deviendra alors variable avec même quelques éclaircies, éventuellement quelques averses. Une pause, car dans l’après-midi ça risque bien de recommencer à tomber fort sur l’ensemble de l’Indre-et-Loire. A noter qu’il fera doux dès le matin : 8 à 9° mais autour de 5 en fin de journée… Au fait, ça va souffler : jusqu’à 60km/h en rafales.

Mardi, on change de registre : fraîcheur au lever du jour, autour de 1°… Le temps s’annonce sec toute la journée, normalement vous aurez des éclaircies, parfois assez belles. 7° sont annoncés à Vouvray, Joué-lès-Tours et Ussé au meilleur de la journée.

Mercredi, il fera plus doux mais de nouveau on va recevoir plein de flotte sur la tête… 10° voire un peu plus l’après-midi mais une perturbation pluvieuse est attendue à la mi-journée après une matinée grise et sèche. Sinon, ce sera le retour du vent jusqu’à 60km/h.

Jeudi, 8° prévus l’après-midi et encore un temps bien incertain, c’est-à-dire des averses parfois fortes mais aussi quelques rayons de Soleil. Le vent restera par ailleurs d’actualité (maximum 55km/h).

Vendredi, vous aurez encore besoin d’un parapluie, le temps restera variable avec de la pluie le matin comme l’après-midi et parfois des accalmies.

Samedi, double peine : baisse des températures et toujours ce temps tristounet. Averses, petites éclaircies, grisaille… Bref, vous connaissez la chanson ! Il fera 6° l’après-midi, 2 le matin.

Dimanche, l’hiver au mieux de sa forme : -1° le matin, 6 l’après-midi, ciel gris et petites averses avec un peu de Soleil.