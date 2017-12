Des recrutements d'assistant(e)s maternel(le)s en Indre-et-Loire

Une réunion d'information est prévue mardi.

Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire délivre chaque année des agréments pour la garde d'enfants.

Pour exercer cette activité, il faut cependant répondre à un certain nombre d’exigences. Pour renseigner le public intéressé, des réunions d’information sont organisées sur tout le territoire dont une ce mardi 12 décembre 2017 de 14 à 16h à Tours, salle Charles de Gaulle de l'Hôtel du Département.



L'assistant(e) maternel(le) est un(e) professionnel(le) de la petite enfance employé par les parents (via un contrat de travail) ou par une crèche familiale. Ce métier demande de nombreuses qualités et connaissances. Aussi, il est strictement encadré.

Il faut obtenir un agrément délivré par le Président du Conseil départemental pour 5 ans et suivre une formation initiale de 67h organisée et financée par le Département. Ces deux éléments comptent parmi les conditions sine qua non pour exercer. Les objectifs sont de garantir la sécurité des enfants accueillis, leur bien-être et de donner aux assistants maternels postulants un socle commun de connaissances.

A ce jour en Indre-et-Loire, 5 000 agréments sont en cours de validité. Pour plus d'infos : www.assistantes-maternelles37.fr

D'après communiqué.