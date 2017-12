4 rendez-vous de Noël à ne pas manquer en Touraine

A La Riche, Joué, Loches et Candé.

Chaque jour qui passe on se rapproche du grand soir... Celui où on va ouvrir les cadeaux...

Et pour patienter, plusieurs rendez-vous sont organisés dans les prochains jours... Voici notre sélection de la semaine :

La Riche : le marché de Noël c'est ce samedi 16 décembre Place du Maréchal Leclerc de 11h à 19h30 avec notamment un spectacle à 16h... Programme complet ci-dessous...

11h30 : déambulation des peluches et atelier de sculpture ballons

14h30 : déambulation des peluches et atelier de sculpture ballons

16h : spectacle Méli-Mélo (magie, ventriloque, chansons...)

17h : chorale

18h : remise des prix de la tombola

Joué-lès-Tours : retour de Joué en fête dès ce vendredi 15 décembre, et tout au long du week-end... Au menu : marché gourmand avec bière de Noël, huîtres, chocolat, marrons… Pour cette nouvelle édition, un marché artisanal permettra de découvrir le savoir-faire des artisans : bijoux, objets de décoration, pâtisseries…

Au programme également : concerts et spectacles gratuits, ateliers de confection d’objets pour les enfants, virée en calèche, animations à la patinoire, ateliers cuisine, match de hockey sur luge… Sans oublier le Père Noël et ses friandises !

La fanfare Dix de Der sera là vendredi dès 17h, samedi dès 11h ou encore dimanche matin dès 10h. Samedi après-midi, goûter de Noël pour les enfants, balade en calèche tout le week-end et ouverture gratuite de la patinoire le samedi de 14h à 17h30 et à partir de 21h. On me dit que le Père Noël a prévu de venir... Plus tôt dans l'après-midi, concert de chorales dans l'église St Pierre / St Paul près de la mairie...

Loches : c'est Destination Noël et c'est dimanche 17 décembre de 10h à 18h dans le centre-ville. La manifestation est gratuite. Il y aura évidemment le marché de Noël avec une trentaine d'exposants, un parc à trottinettes Place du Marché aux Fleurs, un atelier graff au même endroit, les réponses aux questions existentielles des enfants et des parents sur le Père Noël Place du Marché aux Légumes, des balades à poney, les chansons de Noël des Turkey Sisters en déambulation. Vous pourrez aussi croiser un elfe malicieux ou assister au concert de Noël de l'église St Antoine à 15h.

Le mieux c'est de découvrir tout le programme en cliquant ici.

Candé : le domaine du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire qui se trouve sur la commune de Monts a lui aussi choisi le 17 décembre pour son Noël magique de 10h30 à 18h...

- Contes pour les plus jeunes dans la bibliothèque du château

- Atelier de décorations de Noël

- Atelier de décoration de biscuits sur le thème de Noël

- Fresque géante

- Atelier du Père Goël

- Atelier maquillage

- Balade en poney

- Mini-ferme

PS : il y aura de quoi manger et boire.