Michael Lonsdale et Thierry La Fronde sur scène à Montlouis-sur-Loire

A voir dimanche à l'Espace Ligéria.

Les 2 comédiens, dont Jean-Claude Drouot, qui a incarné le célèbre aventurier du petit écran dans les années 60, seront sur la scène de l’Espace Ligéria dans le spectacle « Jardins d’Orient et d’Occident » ce dimanche à 16h30.

Le pianiste compositeur Patrick Scheyder a réuni ses amis comédiens autour du jardin, prélude à une « défense de la biodiversité humaine des cultures ». « À l’instar de la défense de la biodiversité végétale, il s’agit de promouvoir un idéal qui nous est cher, celui de vivre en harmonie ».

Une féerie familiale mêlant les cultures arabe et européenne : les contes des « Mille et une nuits » et les « Fables » de La Fontaine. Un mélange des arts aussi : musique, danse, lumières, conte, comédie et dessin.

Un hymne au rêve et à l’imagination qui laisse toute sa place à l’improvisation : outre des musiques traditionnelles arabes, Schubert ou Bach, les parties musicales pourront être improvisées. Plus rare, du dessin illustrant les contes sera réalisé en live par Anne Renaud et projeté sur grand écran.

Dorothée Briand

Michael Lonsdale, dont la prestation dans le film de Xavier Beauvois « Des Hommes et des Dieux » en 2010 est son succès le plus récent, a toujours oscillé entre des productions exigeantes et des films à gros budget comme James Bond (« Moonraker » en 1979) ou « Le Nom de la rose » de Jean-Jacques Annaud. Il a aujourd’hui 87 ans.

Le comédien offrira une lecture de « Ecoutons la nature », accompagné au piano par Patrick Scheyder avec qui il a co-écrit le livre, samedi 9 décembre à 15h à la médiathèque Stéphane Hessel de Montlouis/Loire.

Jardins d’Orient et d’Occident

Piano, écriture et conception: Patrick Scheyder / Comédiens : Jean-Claude Drouot, Michael Lonsdale, Damien Witecka, Aurélie Ruby / Conteur : Madyan Matar / Instruments : Samir Homsi (oud), Mostafa Fahmy (violon) / Danse : Compagnie Niya / Création de Dessins en direct, diffusés sur grand écran : Anne Renaud / Création lumière : P PRODUCTIONS / Avec la participation de la Chorale AOC Musical’Est

Espace Ligéria, dimanche 10 décembre à 16h30. Tout public.