TELETHON : Des dizaines d'animations ce week-end en Indre-et-Loire

Chaque année, plus de 700 000€ sont récoltés dans le département.

C'est une tradition solidaire : ce week-end, le Téléthon va se vivre à la télévision et dans de très nombreuses communes d'Indre-et-Loire afin de récolter des fonds pour lutter contre les maladies rares, en particulier les myopathies. Nous avons sélectionné pour vous quelques actions, à Tours et dans le reste du département...

A Tours, comme chaque année, des descentes en rappel seront proposées Place Jean Jaurès, face à l'Hôtel de Volle. Un panorama superbe sur la ville et des sensations étonnantes en échange d'un don pour l'AFM, en partenariat avec l'AMAC qui installera une scène de 14h à 18h. Pour vous y produire, contactez le 06 71 37 00 92.

Autour du Lac de la Bergeonnerie, vous pourrez aussi aller encourager les pompiers qui veulent réaliser un objectif étonnant : réaliser l'équivalent d'un tour de France (6 390km) + 500km à la nage au Centre Aquatique du Lac. Coup d'envoi de cette opération vendredi à 17h...

Au Centre de Vie du Sanitas, spectacle Si le coeur vous en dit samedi à 20h30 (7€ pour les adultes, 3€ pour les enfants). Organisé par l'association Une Histoire de Coeur, une aventure débutée en 2001 avec une mobilisation annuelle début décembre depuis 2008. "Notre objectif : contrer l’injustice de la maladie par l’oubli de sa présence, le temps d’un spectacle placé sous le signe du rire, de la bonne humeur et de l’émotion" explique le quatuor composé de 2 comptable,s 1 secrétaire et 1 responsable d'association théâtrale. Le spectacle est conçu en deux parties, les décors sont fait maison. Au total, ils seront une grosse vingtaine sur scène.

Sinon voici quelques exemples d'animations...

- Vente de coussins en laine samedi 9 dans la galerie du Carrefour Market d'Azay-le-Rideau.

- Course à pied + course vélo sur 4, 8 ou 12km par équipe de 2 samedi à Semblançay... Aussi des circuits en VTT ou de marche, participation 10€ par personne, organisé par la Scénoféérie.

- Tartiflette géante vendredi 8 à Neuillé-Pont-Pierre (10€ pour les adultes, réservation au 06 21 26 80 59), tournoi de pétanque le samedi devant la mairie, contes pour enfans, randonnée, chants de Noël, tournoi de poker (sur réservation)...

- Défi corde à sauter à Pernay samedi de 10h à 18h Place des Commerces (mais aussi country, poney, concours de belote...).

- Atelier découverte du flamenco et de la salsa au gymnase Elie Amiand de Vouvray samedi à 20h, soirée spectacle et vente de tapas.

- Concert à l'église de Bourgueil samedi à 16h.

- Exposition/vente d'aquarelles, vente de livres d'occasion et tombola à Cormery, au Foyer Communal, samedi de 9h30 à 17h.

- Découverte et pratique du badminton (2€) au gymnase de la Baffauderie à Montbazon + un week-end dédié aux jeux de société samedi et dimanche Salle Pierre Méry.

- A Loches, à l'Espace Agnès Sorel, vente de crêpes l'après-midi, soirée dansante à 20h le samedi avec dîner.

- Vente de viennoiseries samedi par le Lycée Balzac de Tours et par les Compagnons du Devoir Place Jean Jaurès (et l'école de sages femmes vendra des produits au même endroit).

- Concert le samedi soir au café Le Jean Jaurès à Château-Renault.

- A Tours Place Jean Jaurès, prêt de vélo pour faire un maximum de kilomètres, 1€ par kilomètre parcouru. Initiative de Polytech avec aussi vente de crêpes, vin chaud...

- Pot au feu géant à la Maison des Association de Joué-lès-Tours le vendredi soir dès 20h Salle Jacques Brel.

- Expo sur les myopathies vendredi après-midi au collège La Bruyère de Tours.

- Vente de vin chaud samedi au Marché de Noël de Francueil.

- Défi jeux en bois + vente de gâteaux vendredi et samedi à Leroy Merlin Chambray.

- Baptêmes en voiture de sport dimanche au Domaine de Thais à Sorigny + rassemblements de véhicules.