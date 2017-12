Dix jours de perturbations sur la D943 au sud de Cormery

Des travaux débutent ce mercredi 6 décembre.

Alors que l'avenir de la D943 fait en ce moment l'objet d'une concertation publique (les infos par ici), le Conseil Départemental annonce une dizaine de jours de travaux au sud de Cormery, à partir de ce mercredi 6 décembre...

"La circulation de tous les véhicules et piétons est interdite à la sortie sud de Cormery en direction de Loches en raison de travaux de rénovation du passage à niveau n°47 par les services de la SNCF. De fait, la circulation est déviée par les itinéraires suivants :

- Pour les véhicules inferieurs à 7t5 et les véhicules affectés au transport de personnes, la circulation est déviée dans les deux sens de circulation par la RD 32, la RD 85 puis par la RD 17 afin de contourner Cormery.

- Pour les Poids Lourds et les transports exceptionnels inférieurs ou égal à 72 tonnes provenant de Chambray-lès-Tours en direction de Châteauroux : à Chambray-lès-Tours prendre la RD 943, puis l’A 85 entrée n°10 jusqu’à la sortie n°11 Bléré, puis la RD 31 et la RD 764 jusqu’à Loches et rejoindre la RD 943.

- Pour les Poids Lourds et les transports exceptionnels inférieurs ou égal à 72 tonnes provenant de Châteauroux en d

irection de Chambray-lès-Tours : à Loches, prendre la RD 764 et la RD 31 jusqu’à Sublaines puis l’A 85 jusqu’à la sortie 10 et rejoindre la RD 943.

Une interdiction totale de circuler concernant les poids lourds ainsi que les convois exceptionnels de plus de 72 Tonnes est mise en place le temps des travaux, elle concerne aussi le transport scolaire.

Plus d'infos en consultant les cartes ci-dessous...