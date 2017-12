Intoxication au monoxyde de carbone à Orbigny

Une famille a été hospitalisée.

Ce dimanche en fin de matinée, les pompiers d'Indre-et-Loire ont été alertés pour une intoxication au monoxyde de carbone dans une maison d'Orbigny. Un couple et ses deux enfants ont été victimes de leur chaudière qui dysfonctionnait. Ils ont eu la présence d'esprit de prévenir les secours qui se sont déplacés rapidement, car en cas de diffusion du CO il faut faire vite : ce gaz incolore et inodore peut être mortel.

Avec l'hiver qui arrive, il faut donc rappeler que la révision des chaudières est obligatoire, que les chauffages d'appoint sont à éviter de manière prolongée et qu'il faut aérer régulièrement son logement, en tout cas ne pas boucher les aérations.

Pour la famille d'Orbigny, elle a été transférée à l'hôpital de Loches pour des examens.