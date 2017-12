Nouvelle scénographie : début des travaux à la Cité Royale de Loches

On pourra la découvrir au printemps 2018...

La Cité royale de Loches proposera au printemps 2018 un nouveau parcours scénographique permanent dans ses deux monuments : le logis royal et le donjon.

Grâce à un parcours de visite entièrement repensé et une mise en scène des différents espaces, le visiteur découvrira

le destin des hommes et des femmes qui ont marqué l’histoire de ces lieux, du comte d’Anjou Foulques III Nerra à la reine et duchesse Anne de Bretagne. Deux personnages fictifs, un page et une suivante de la cour, accompagneront le visiteur par la voix.

La mise en œuvre de cette nouvelle scénographie nécessite une phase préalable de travaux qui, en raison des contraintes techniques et de sécurité, imposeront une fermeture partielle du site du 15 janvier au 15 avril 2018. Cette fermeture concernera principalement le Logis royal dont les salles seront entièrement inaccessibles durant cette période.

Des présentations extérieures pourront néanmoins être proposées au public. La tour maîtresse du Donjon et les jardins intérieurs demeureront, quant à eux, pleinement accessibles pendant les travaux. A noter : un tarif préférentiel à 3€50 sera mis en place pendant le chantier, dès le 15 janvier et pour 3 mois.

D'après communiqué / Photo : Gillard & Vincent.