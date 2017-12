TELETHON : Ça commence déjà en Indre-et-Loire

Plusieurs manifestations sont organisées dès ce week-end.

Décembre est un mois solidaire et l'Indre-et-Loire va pouvoir le prouver dès ce week-end avec plusieurs manifestations qui sont organisées au bénéfice du Téléthon, même si la date officielle de l'événement qui permet de récolter des dons contre les maladies rares c'est un peu plus tard, les 8 et 9 décembre. A noter que chaque année, plus de 700 000€ de dons sont collectés dans notre département...

Au programme, donc (notamment) :

- Tournoi de hockey sur glace ce samedi 2 décembre à la patinoire de Bourgueil, toute la journée.

- Randonnée pédestre dimanche au départ de la salle polyvalente d'Avon-les-Roches (8h30, couvrez-vous !!).

- Marché de Noël et Téléthon Place Charles Bidault à Bléré, dimanche de 10h à 19h avec stand maquillage, vin chaud, match de handball au gymnase des Aigremonts...

- Marché de Noël Rue St Denis à Amboise.

- Défilé de tracteurs anciens et de collection samedi à La Guerche.

- Vente d'objets décoratifs en bois au Marché de Noël de Notre Dame d'Oé au centre culturel ce samedi.

- Tombola Place Delaunay à Montbazon dimanche.

Et le 6 décembre...

Vesti boutique spéciale Téléthon par la Croix Rouge Place de la Gare à Descartes.

Nous reviendrons dans la semaine sur les animations prévues les 8, 9 et 10 décembre dans tout le département... Restez connectés sur Info Tours.fr !