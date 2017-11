FESTIVAL : La Poule à Facettes cherche des bénévoles

L'événement a lieu chaque année à Cormery.

La Poule à Facettes, c'est ce festival musical intime au nom rigolo qui fait bouger Cormery tous les ans... Pour son édition 2018, l'événement a besoin de monde, de bras... Bref, de bénévoles pour poursuivre l'aventure !

"Le festival la Poule à Facettes fait résonner les murs du cloître de l’Abbaye de Cormery de sons variés et autres curiosités culturelles depuis maintenant 6 années avec un accent mis sur le local, aussi bien pour les artistes que nous vous faisons découvrir que pour les produits que nous vous servons à boire ou à manger durant le festival" explique l'équipe pour présenter sa démarche.

Elle poursuit : "Au bout de 6 années d’existence on a encore plein d’idées et de projets pour notre petite Poule, pour améliorer l’accueil du public, proposer de nouvelles choses, et on a surtout l’envie que ça dure le plus longtemps possible ! Malheureusement l’équipe actuelle n’a pas assez de bras pour mener à bien toutes ses idées..."

La Poule à Facettes voudrait notamment améliorer sa déco, progresser en com', faire plus de partenariats avec des entreprises, assos ou administrations locales, créer de nouvelles toilettes sèches...

Si ça vous intéresse vous pouvez contacter l'équipe sur la page Facebook du Festival.