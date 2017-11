Fraîcheur garantie toute la semaine en Indre-et-Loire

Avec de la pluie… Voire quelques flocons.

Il parait que ce lundi c’est le Cyber Monday… L’occasion d’acheter des vêtements chauds si vous êtes en pénurie. En tout cas, les températures seront aussi basses que les prix ce lundi pour l’Indre-et-Loire 4 petits degrés au lever du jour avec un temps sec mais un ciel couvert, quelques éclaircies sont tout de même au programme. Dans la journée, tout cela devrait peu évoluer : le ciel va rester variable avec alternance de nuages et d’éclaircies, on attend un maximum de 10° à Tours dans l’après-midi et le ciel se couvrira en soirée.

Mardi, n’oubliez pas la capuche et le parapluie sous peine de vous faire surprendre dès votre première sortie de la journée : de bonnes pluies sont annoncées dès le matin, elles se calmeront ensuite mais des averses sont à prévoir jusqu’en fin d’après-midi. Quelques éclaircies quand même, 4° prévus à St-Martin-le-Beau pour commencer la journée, 9° à Joué-lès-Tours l’après-midi.

Mercredi, ça va piquer tôt le matin avec 1° pour Amboise ou Chinon, et sous de gros nuages bien gris. Quelques éclaircies sont possibles dans l’après-midi… Des petites averses, aussi. Maximum 6° à Neuillé-Pont-Pierre…

Jeudi, tout cela reste à confirmer mais il y a des flocons de neige sur les cartes de Météo France ; De là à dire que ça va tenir, il ne faut sans doute pas trop rêver. Ces flocons sont envisagés pour l’après-midi, alors que ce sera plutôt de la pluie le matin. On aura ainsi de bonnes averses, parfois un rayon de Soleil, il fera entre 2 et 6° grand max.

Vendredi, avec 0° au thermomètre en fin de nuit, peut-être un tapis blanc pour commencer la journée (oui, encore des flocons de neige sur les cartes !). Le temps sera en tout cas variable avec averses et éventuels rayons de Soleil. ° prévus l’après-midi à Druye.

Quant au week-end, même tendance : froid (0 le matin) et variable. Vous verrez de temps en temps le Soleil percer mais il faudra aussi faire avec les probables averses.