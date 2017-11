340 nouvelles infractions sur les routes d'Indre-et-Loire

Et quelques dizaines de permis confisqués.

Du 16 au 22 novembre, les gendarmes et les policiers d'Indre-et-Loire ont constaté 340 infractions lors de leurs contrôles sur les routes du département. 249 ont été relevées par les policiers et le reste par les gendarmes. Ces derniers ont cependant eu affaire aux conducteurs ayant commis les délits routiers les plus graves puisque sur 91 PV dressés, 43 ont donné lieu à une suspension de permis immédiate, 11 pour les policiers, soit 54 au total en 7 jours.

Dans le détail, 27 permis ont été retirés pour des excès de vitesse de plus de 40km/h, 24 permis ont été saisis à cause de l'alcool et 3 pour une consommation de stupéfiants.

Sinon, si vous prenez la route, notez qu'il y a des changements sur le périphérique de Tours et on vous explique tout ici.