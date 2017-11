La Twingo, voiture la plus volée en Indre-et-Loire

C'est aussi l'une des voitures les plus vendues.

L'association 40 Millions d'Automobilistes a l'habitude de publier chaque année le palmarès des véhicules les plus volés en France, département par département.

En Indre-et-Loire, l'une des voitures que l'on croise le plus fréquemment dans nos rues arrive en tête de ce "palmarès" : c'est la Renault Twingon. Elle devance une Allemande, l'Opel Zafira, et une autre française : la Peugeot 406.

Globalement, beaucoup de véhicules tricolores dans ce classement : Peugeot 307 et 206, Renault Mégane et Clio... Mais aussi un véhicule plus haut de gamme : la BMW série 3 en 4ème position.

L'association a travaillé avec les données d'experts de l'automobile travaillant pour la société Experveo.

Selon 40 Millions d'Automobilistes, il y a moins de vols de voiture. Cela n'empêche pas les cambrioleurs d'être de plus en plus ingénieux quitte à recourir à des méthodes plus violentes comme récemment pour une Mercedes.

A noter qu'au niveau national, ce sont une Smart et deux Range Rover qui occupent les premières places du top des voitures les plus dérobées.