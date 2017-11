Terres du Son annonce ses dates pour 2018

En attendant la programmation.

On peut d'ores et déjà commander le Soleil et de bonnes températures du vendredi 6 au dimanche 8 juillet 2018 : ce seront les dates de la 14ème édition du festival Terres du Son, toujours prévu au Domaine de Candé à Monts.

Après avoir accueilli Irma, Petit Biscuit ou encore Gojira et Morcheeba, qui viendra fouler les scènes Ginkgo et Biloba en 2018 ? Pour l'instant aucune idée mais on peut espérer quelques noms bientôt, ainsi que l'ouverture de la billeterie et ses offres traditionnelles de fin d'année.

Pour en savoir plus sur la prog', lisez donc cet article de 37 degrés

A noter que le choix de ces dates n'est pas totalement anodin : en théorie, Terres du Son aurait pu avoir lieu du 13 au 15 juillet 2018. Avancer le festival d'une semaine permet de ne pas être en concurrence frontale avec l'American Tours Festival du parc des expositions de Tours qui met de très très gros moyens pour attirer des têtes d'affiche nationales voire internationales (Téléphone en 2017, Deep Purple en 2018). Du 6 au 8 juillet, Terres du Son ne sera par ailleurs pas en concurrence avec Avoine Zone Groove, le troisième festival du département qui attire bon nombre d'artistes de renommée nationale (voire plus).

Reste à savoir si cette programmation en décalage tiendra d'année en année, ce qui peut être souhaitable pour assurer l'avenir des différents événements. A titre d'exemple, Terres du Son c'est 40 000 festivaliers en trois jours. Il faut aussi que le choix de ce week-end permette à l'ASSO d'attirer les artistes qu'elle veut malgré, cette fois, la concurrence des autres festivals des autres régions (Main Square à Arras, Francofolies de La Rochelle...)