Multiplication des incendies en Indre-et-Loire

Ce vendredi soir c'était à Savigné-sur-Lathan.

Une vingtaine de pompiers mobilisés venus des Pins, de Château-la-Vallière et Tours Nord... 2 engins pour pomper... Il y avait de gros moyens de mobilisés ce vendredi soir à Savigné-sur-Lathan dans le nord-ouest de l'Indre-et-Loire.

Vers 18h, les secours ont été alertés pour un feu de cheminée qui s'est rapidement propagé à une poutre dans les combles d'une maison d'habitation de la commune.

1 adulte a dû être relogé dans sa famille.

Par ailleurs, les pompiers d'Indre-et-Loire alertent car avec la baisse des températures les feux de cheminée sont plus fréquents, vu que les maisons allument leurs foyers pour se réchauffer.

Quelques conseils :

- Faire régulièrement ramoner le conduit d'évacuation des fumées de votre cheminée. Cette opération permet de décoller les résidus de combustion et d'éviter un départ de feu.

- Posez une trappe de visite le long du conduit de cheminée. Elle permet non seulement de contrôler la propreté du conduit mais facilite également l'intervention du ramoneur et le cas échéant des pompiers. Une opération de faible coût.

- Si vous possédez un insert, contrôlez régulièrement, par un simple coup d'œil, le joint de la vitre. Car un joint défectueux laisse passer les fumées et autres gaz de combustion.





Photo : Jérôme Le Floch - Sdis37