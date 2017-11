Cédric de Oliveira élu président des maires d'Indre-et-Loire

Le maire de Fondettes a été élu ce vendredi

Cédric de Oliveira, maire de FOndettes et vice-président à Tours Métropole a été élu ce vendredi à la tête de l'association des maires d'Indre-et-Loire. Le jeune maire, âgé de 30 ans a devancé au 2e tour le maire de Chinon, Jean-Luc Dupont par 105 voix contre 102.

L'association des maires d'Indre-et-Loire représente l'intêret des communes et des territoires et constitue un groupe d'influence. Lors de sa cancidature, Cédric de Oliveira avait notamment fixé comme objectif : le rejet d'un projet d'élection des intercommunalités au suffrage universel, le lancement un grand plan de formation pour les élus, un travail plus étroit avec les parlementaires d'Indre-et-Loire ou encore la création d'un groupe de travail sur la question de l'accueil des gens du voyage "pour venir en soutien aux élus quand ils sont confrontés à ce problème".

Rappelons que chaque département à sa propre association de maires, tandis qu'au niveau national, l'association des maires de France (AMF) représente l'ensemble des communes de France. l'AMF tiendra d'ailleurs son congrès la semaine prochaine sur fond de fronde face à Emmanuel Macron et son gouvernement face aux baisses de moyens des collectivités locales.