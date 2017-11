Ordonnances sur la Loi travail : Nouvelle journée de mobilisation jeudi

Avec une manifestation prévue à Tours à 10h

Malgré un automne social qui a eu du mal à prendre, les organisations syndicales ne baissent pas les bras. A l'appel de la CGT, de la FSU, de FO et de Solidaires, une nouvelle journée de mobilisation contre les ordonnances Macron sur la loi travail est ainsi organisée ce jeudi 16 novembre. A Tours cela prendra la forme d'un appel à la grève qui devrait toucher quelques services publics (il n'y aura pas de cantine scolaire à Saint-Pierre-des-Corps par exemple) et dans une moindre mesure les salariés du privé, mais aussi d'une manifestation qui partira de la place de la Liberté à 10h.

Pour les syndicats, cette journée est l'occasion de faire entendre leurs revendications sur les fameuses ordonnances mais aussi de dénoncer plus généralement "une politique libérale visant à accroître les inégalités". En Indre-et-Loire, les organisations syndicales placent également la mobilisation en "soutien aux salariés de Tupperware et revendiquent le maintien du site et de tous les emplois."

Cette journée de mouvement social devrait impacter faiblement le réseau de transports Fil Bleu. 95% des bus devraient circuler, tandis que le tramway circulera normalement. Des perturbations sont néanmoins à prévoir le temps de la manifestation.