D943 : le projet de réaménagement avance en Sud-Touraine

La D943 est qualifié de dossier "prioritaire" par le président du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire, Jean-Gérard Paumier. L’axe Tours-Loches est malade, décrié par ses usagers (plus de 9 000 véhicules quotidiens dont près d’un millier de poids-lourds) à cause de ses dangers entraînant des accidents, souvent graves, parfois mortels. En janvier dernier, un accident avait déclenché une vive colère locale et entraîné le lancement d'une pétition d'habitants et d'entreprises afin de réclamer des travaux. Depuis, le département a tenté d'obtenir un soutien financier de la région, sans succès. Il porte néanmoins des projets de rénovation qui deviennent concrets entre Loches et Cormery.

Concertation publique du 27 novembre au 15 décembre

Afin de présenter le projet, le Conseil département al prévoit une période de concertation publique et des réunions publiques. La concertation se tiendra du 27 novembre au 15 décembre. Les éléments seront consultables librement en mairie de Azay-sur-Indre, Chambourg, Cormery, Courçay, Loches, Reignac-sur-Indre, Tauxigny aux heures d’ouverture de l’accueil.

Réunions publiques les 28 et 30 novembre

Des réunions publiques précédées d’une permanence des agents du Département auront lieu le 28 novembre à Réignac-sur-Indre, Salle des 3 Abeilles et le 30 novembre à Loches, espace Agnès Sorel à 19h.

Les Communautés de communes de Bléré Val de Cher et Loches Sud Touraine mettront également à disposition du public dossier de concertation et registres. Ce document sera consultable à partir du 27 novembre sur le site internet du Département;

Il sera aussi possible d'écrire à consultationrd943@departement-touraine.fr jusqu'au 15 décembre.

• Déviation de L’Île Bouchard / Tavant :

Reconnue d’utilité publique 2013, ce projet de déviation de la commune comprend notamment la réalisation d’un pont sur la Vienne avec des contraintes architecturales importantes. Ce projet fera l’objet d’une réunion d’information le 17 novembre à 20h30, au Centre Municipal - Place Bouchard (Salle Gargantua)..

