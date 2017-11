En plein effort, reportage photo à l'Even'Trail d'Esvres

Plusieurs courses étaient organisées ce week-end.

Gros succès encore une fois pour l'Even'Trail ce dimanche à Esvres : la discipline reine de 29km avait d'ailleurs évolué cette année, avec un départ et une arrivée sur des lieux différents. Une nouvelle organisation pour l'équipe de la course tourangelle désormais bien rôdée.

On n'oublie pas non plus les autres parcours proposés : 13km ou le Trail des Copines de 8km. Samedi soir, une course en nocturne a également été proposée pour la deuxième année consécutive. Au final, presque toutes les courses ont affiché complet... En chemin, les concurrents ont pu croiser James Techer qui vous a ramené de belles images des courageaux du week-end...