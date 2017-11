Amboise : 8 offres pour racheter Mecachrome

Le fleuron de l'aéronautique pourrait changer de main.

Ce jeudi, Le Figaro et Les Echos publient des informations concordantes et qui concernent de près une société basée à Amboise : Mecachrome.

Comptant 13 sites, cette entreprise fondée en 1937 est basée en Indre-et-Loire. Elle fait partie des fleurons de l'aéronautique et produit des pièces métalliques pour les avions, aussi bien pour des Boeing que des Airbus. En 2016 elle a réalisé un chiffre d'affaires très important : 395 millions d'euros.

Rachetée en 2009 au tribunal par ses actuels propriétaires, la société aujourd'hui florissante pourrait donc changer de main... Les deux quotidiens révèlent que Rothschild s'est vu confier un mandat de vente pour examiner les offres et celles-ci sont estimées à 500 millions d'euros.

Le processus serait en cours depuis déjà plusieurs mois : des offres non sollicitées sont arrivées sur la table des dirigeants de Mecachrome et on compterait au total pas moins de 8 propositions actuellement. La transaction pourrait aboutir rapidement, soit au 1er semestre 2018. En provenance de plusieurs pays, les candidatures au rachat émaneraient tous d'industriels, dont un français. Vu la bonne santé du groupe, ce dernier devrait jouer la montre pour obtenir le meilleur prix possible.

