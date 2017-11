Ciel bleu, averses et fraîcheur cette semaine en Indre-et-Loire

Une météo de novembre, mais pas trop morose.

Viiite ! Allez chercher votre écharpe ! En revanche, les gants peuvent encore rester au placard, le bonnet aussi. Dans les prochains jours, l’Indre-et-Loire va se trouver au cœur d’une masse d’air bien fraîche. Les températures ont déjà commencé à baisser ce dimanche et ce n’est qu’un début…

Lundi : 4° au réveil à Amboise, Luynes, Montbazon et Montrésor… Il ne fera vraiment pas chaud en ce début de semaine en Touraine, mais le ciel sera dégagé. On prévoit un temps sec toute la journée, quelques brumes possibles au lever du jour, mais sinon ciel bleu et grand Soleil… Il fera maximum 11° à Loches, Château-la-Vallière et Château-Renault, 12 à Tours.

Mardi : Attention aux gelées ! 0° annoncés à Joué-lès-Tours et St-Pierre-des-Corps, donc sans doute moins à la campagne… Météo France table aussi sur du brouillard. Au fil des heures, le ciel va se dégager : il fera très beau le matin, puis des nuages arriveront dans l’après-midi. Au meilleur de la journée vous aurez 11° à St Avertin et Chinon.

Mercredi : Un peu plus de nuages le matin, donc un thermomètre un peu plus haut. Enfin, tout est relatif… Pas plus de 3-4° au saut du lit, 12 maxi l’après-midi. Dans le ciel, alternances de passages nuageux et d’éclaircies, normalement pas de pluie.

Jeudi : Il y aura sûrement de bonnes averses, entrecoupées d’éclaircies. Prévoyez de 4 à 12°.

Vendredi : Du répit… Un ciel couvert et un peu de Soleil, températures stables.

Samedi : Des averses le matin, l’après-midi, et le soir. Mais pas forcément en permanence. Le temps sera variable et le Soleil fera peut-être quelques apparition.

Dimanche : Encore un risque d’averses, mais le Soleil ne sera jamais très loin…