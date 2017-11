Climat et habitat : une consultation à l'Est de Tours

Elle est lancée par la Communauté de Communes Touraine-Est Vallées.

La Communauté de communes Touraine-Est Vallées vient de lancer une concertation, autour de deux thématiques "qui concernent l’avenir du territoire et son futur cadre de vie" : le Plan Climat et le Programme local de l’Habitat.

Du 20 octobre au 20 décembre, vous pouvez donc vous exprimer sur les thèmes de l'Habitat et de l'Environnement. Cette consultation passe par le biais d'un questionnaire numérique intitulé "Quel cadre de vie pour votre territoire ?". "Les réponses alimenteront les réflexions du Programme Local de l'Habitat (PLH) et du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Ces deux programmes présentent des démarches et des échéances similaires." précise la communauté de communes.

Vous pouvez répondre au questionnaire en suivant ce lien.