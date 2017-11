Près de 500 infractions relevées sur les routes d'Indre-et-Loire

Beaucoup d'excès de vitesse.

Lors des contrôles routiers organisés du 26 octobre au 1er novembre sur les routes d'Indre-et-Loire, gendarmes et policiers ont relevé un total de 488 infractions de la part des conducteurs empruntant les routes du département. 465 pour les policiers, et 23 pour les gendarmes.

La quasi totalité des PV dressés l'ont été pour excès de vitesse, soit 397 personnes qui roulaient trop vite. 13 ont perdu leur permis après avoir dépassé la limite autorisée de plus de 40km/h. 20 autres conducteurs n'ont plus le droit de rouler, dont 13 à cause de l'alcool et 7 en raison d'une consommation de stupéfiants.

Si vous devez prendre la route ce week-end, notez aussi que la journée de dimanche s'annonce chargée en direction de Paris sur l'A10. Bison Futé voit orange à cause de la fin des vacances de la Toussaint. Quelques ralentissements sont donc à prévoir, mais pas forcément de gros gros bouchons.