Une semaine plus fraîche mais encore agréable en Indre-et-Loire

Le Soleil devrait encore faire de belles apparitions.

Oui nous sommes passés à l’heure d’hiver, oui la nuit va désormais tomber plus tôt… Mais la météo annoncée dans les prochains jours pourrait suffire à vous remonter un peu le moral.

On l’entend chaque année après le passage à l’heure d’hiver : les jours qui raccourcissent nous empêchent d’être exposés à la vitamine D pourtant essentielle pour garder une bonne mine et un moral. Rassurez-vous, vous aurez plein d’occasions de faire quelques réserves cette semaine…

Lundi : on attend quelques nuages au réveil puis le ciel devrait se dégager dans le courant de la matinée. D’autres nuages passeront au-dessus de l’Indre-et-Loire dans l’après-midi mais ils devraient être complètement inoffensifs. Pour les températures, pensez à vous couvrir au réveil : 6° à Château-Renault et Amboise, 7 à Neuillé-Pont-Pierre et Joué-lès-Tours. Ce sera plus doux mais un peu frais dans l’après-midi avec 14° à Tours, Descartes et Chinon.

Mardi : des brumes possibles au lever du jour mais elles se dissiperont vite. Prévoyez ensuite des éclaircies et quelques nuages toute la journée sur l’ensemble de la Touraine. Il fera moins de 10° le matin et de nouveau 14-15 l’après-midi à Cormery, Langeais et Bourgueil.

Mercredi : les températures remontent, on sera loin du fameux « temps de Toussaint » en ce 1er novembre férié… Il fera 18° l’après-midi à Mettray et Montbazon, toujours avec quelques brumes matinales puis un ciel agréable avec petits nuages et belles éclaircies. Attention tout de même : il fera doux l’après-midi mais froid le matin avec 4° pour St Genouph et Montrésor.

Jeudi : l’écharpe sera encore utile le matin (9-10°) mais vous pourrez la ranger l’après-midi (18°). Météo France prévoit encore une belle journée sur toute l’Indre-et-Loire, autrement dit des éclaircies fréquentes.

Vendredi : on pourrait frôler les 20° l’après-midi avec un Soleil toujours très généreux malgré quelques passages nuageux. Il faudra en profiter car le week-end s’annonce un peu plus automnal… On attend des averses samedi et dimanche avec 16° samedi, autour de 12 dimanche après-midi (7 le matin). Ne râlez pas trop vite : il en faut de la pluie, la sécheresse est toujours d’actualité.