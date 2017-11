3 sorties hors de Tours pour les vacances

A Amboise, Le Rivau et Azay-le-Rideau

Si vous avez un peu de temps pour sortir en famille pendant ce deuxième week-end des vacances de la Toussaint, voici notre Top 3 d’idées de sorties…

Amboise :

Dans le cadre de l’année thématique Jardins en Val de Loire, une exposition « Ruches et art » est installée dans le Parc Leonardo da Vinci du Clos-Lucé. Ces ruches sont peintes par l’artiste Christophe Emmanuel Bouchet, originaire de Touraine, il est le premier peintre à avoir investi, au nom de la liberté d’expression, le Mur de Berlin comme support pour son art engagé. 12 ruches sont proposées aux visiteurs, sachant aussi que les abeilles butinent depuis deux ans au Clos-Lucé.

Animations samedi 28 octobre :

Démonstration artistique, peinture en direct par Christophe Emmanuel Bouchet. Toute la journée l’artiste peindra une ruche sous les yeux des visiteurs.

16h : Conférence Apithérapie par Michael Preteseille, apiculteur, formateur et vice-président de l’association francophone d’apithérapie. L’Apithérapie est le traitement préventif ou curatif des maladies humaines et vétérinaires par les produits biologiques issus ou extraits du corps même de l’abeille, secrétés par elle ou récoltés et transformés par elle.

17h : Dégustation des produits de la ruche avec Michael Preteseille

Azay-le-Rideau :

C’est la fin de l’exposition Les Shadoks pompent à Azay-le-Rideau. Ces bestioles à tête ronde et longues pattes sont des oiseaux tout droit revenus du monde de la fin des années 60 : leur première apparition sur la télé publique, feu l'ORTF, date de la fameuse 1968. Leur habitude : pomper. Toujours, tout le temps, en continu, même en rêvant. Idée saugrenue sortie tout droit de la tête d'un certain Jacques Rouxel (disparu en 2004) qui crée des épisodes de 2 minutes diffusés à l'antenne à une époque où la télévision est vraiment le média de masse.

Entrée 5€, gratuit pour les moins de dix ans.

Le Rivau :

C’est le festival des Fleurs d’Automne ce samedi et ce dimanche. Les jardins du Château du Rivau consacrent 2 journées aux chrysanthèmes. On pourra découvrir les créations florales ou encore emporter des pots aux cascades de marguerite d’automne qui décoreront terrasses et balcons jusqu’à Noël + des activités de décoration et des dégustations (si, si ! En apéritif ou en infusion). Et les enfants pourront profiter du potager de Gargantua.

Programme :

- Le 28 oct de 10h à 12h Atelier Fabrication de bouquet avec la fleuriste et décoratrice Estelle Aubinet (20 personnes maxi - sur réservation - +20euros/pers)

- 10h-12h: Atelier Sculpture de Citrouilles -- (15 personnes maxi - sur réservation - +3,5 euros/pers)

- 10h-18h: Atelier Floraux autour des Pommes et des fleurs d'automne.

- 14h-18h: Atelier créatifs avec les végétaux des jardins du Rivau.

Entrée : de 6€ à 8€50.

Si vraiment vous voulez rester à Tours…

Il y a la soirée Halloween de la Patinoire ce vendredi, une soirée déguisée avec sons et lumières, chasse au trésor, quiz musical. Entrée 5€10 + 3€20 pour une location de patins.

Et si vous quittez l’Indre-et-Loire…

Dans le Loiret, le Château de Meung-sur-Loire propose des visites thématisées de 45 minutes où les enfants de 5 à 12 ans peuvent remonter le temps, s’habiller comme aux Moyen-Âge, en apprendre beaucoup sur les armes et déguster du chocolat comme on prendrait un médicament.