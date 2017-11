Indre-et-Loire : 280 chômeurs de moins en 3 mois

Surtout des jeunes.

Des signes positifs pour le chômage en septembre en Indre-et-Loire...

Selon les chiffres publiés par Pôle Emploi ce mardi, 29 280 personnes inscrites sur les listes de l'organisme n'ont pas du tout travaillé le mois dernier. Ce chiffre baisse de 2,1% sur un mois, de 0,9% sur un trimestre et d'1,9% sur un an. En 12 mois, cela représente 570 demandeurs d'emploi sans activité en moins.

Ces statistiques peuvent paraitre bonnes, mais ce n'est pas forcément le cas.

Déjà, la Touraine fait moins que la moyenne régionale (-2,8% sur un an). Ensuite, et surtout, en ajoutant les chômeurs qui ont travaillé une partie du mois (les catégories B et C), on compte 52 200 inscrits tourangeaux sur les listes de Pôle Emploi. Ils étaient 50 850 en septembre 2016, la hausse est donc de 2,7%, ce qui est une fois de plus supérieur à la moyenne régionale.

On notera encore que les jeunes sont ceux qui bénéficient de la meilleure situation : -6% de chômeurs en septembre, -7% sur un an (soit 350 personnes de moins de 25 ans). En revanche les femmes et les séniors sont de plus en plus nombreux à chercher.

Dernier chiffre et dernière courbe orientée à la hausse : 44,8% des Tourangeaux inscrits à Pôle Emploi prospectent depuis plus d'un an. 44,4% en septembre 2016.