Éclaircies et douceur cette semaine en Indre-et-Loire

Et quelques pluies, aussi.

Il faut vous attendre à un réveil un peu frais ce lundi matin : 9° à Amboise, Bourgueil et Azay-le-Rideau… Le ciel sera sans doute partagé entre nuages et éclaircies au lever du jour et la journée devrait être assez agréable jusqu’aux environs de 15h. Après ça, le temps va changer avec une domination des nuages, une disparition du Soleil et l’arrivée de quelques pluies pour la soirée. Au maximum il fera 17° à Tours et Descartes, 16 à Chinon. Et sans vent (ou si peu).

Dans la nuit de lundi à mardi, le ciel restera bien couvert avec toujours de petites pluies mais la perturbation va progressivement quitter la région dans la journée… On attend donc des éclaircies dans le courant de la matinée et même un grand Soleil sur l’ensemble de l’Indre-et-Loire tout l’après-midi, de quoi permettre au thermomètre de se faire plaisir : le matin il fera tout juste 11° à La Membrolle et Joué-lès-Tours mais on attend 20 dans l’après-midi à Larçay ou Esvres, ce qui est particulièrement agréable pour un 24 octobre !

Mercredi, Météo France annonce un début de journée dans le brouillard, ce qui est souvent synonyme de beau temps… En effet, une fois la brume disparue le Soleil s’en donnera à cœur joie jusqu’à la tombée de la nuit. Il ne fera même pas 10° le matin mais on annonce 23° à Vouvray, Tours et Rivarennes au meilleur de l’après-midi, un beau cadeau !

Jeudi, même scénario : largement plus de 20° l’après-midi avec un Soleil au zénith et un très joli ciel bleu…Les nuages reviendront vendredi mais sans pluie. Les températures seront elles orientées à la baisse : 18° attendus ce 27 octobre à Semblançay. Même chose samedi avec un temps variable et sec, donc régulièrement ensoleillé. Enfin, si la tendance se confirme, il risque de pleuvoir dimanche. Entre temps, nous serons passés à l’heure d’hiver… N’oubliez pas, dans la nuit de samedi à dimanche, à 3h, il sera 2h… Le Soleil se couchera plus tôt le soir.