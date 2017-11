42 nouveaux permis saisis sur les routes d'Indre-et-Loire

Et 726 infractions recensées.

Alors que ce vendredi est classé orange dans le sens des départs à l'occasion du début des vacances de la Toussaint, gendarmes et policiers continuent leur quadrillage régulier des routes d'Indre-et-Loire.

Au cours de la période allant du 12 au 18 octobre, les forces de l'ordre ont repéré une centaine d'infractions de conducteurs en moyenne chaque jour, soit 726 sur la semaine.

586 personnes ont été verbalisées pour vitesse excessive, 20 d'entre elles ont perdu leur permis parce qu'elles dépassaient la limite autorisée de plus de 40km/h. Dans ce cas, la sanction est immédiate.

22 autres conducteurs ont perdu leur permis sur cette période : 15 à cause de l'alcool et 7 qui avaient consommé des stupéfiants. Sur 42 permis saisis, 38 l'ont été par les gendarmes. En revanche, ce sont les policiers qui ont relevé le plus de délits routiers : 625 sur l'agglo de Tours, 105 pour les gendarmes sur le reste du département.