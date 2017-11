Le beau temps c’est bientôt fini en Indre-et-Loire

Le Soleil ne va pas résister longtemps la semaine prochaine.

C’est vraiment chouette cet été indien, ces températures supérieures à 25° l’après-midi à moins de deux semaines du passage à l’heure d’hiver. Ce n’est pas de saison, mais c’est toujours bien agréable de rester en terrasse ou de se balader les bras nus. Mais ça ne va pas durer.

Cela dit, ne rangez pas vos t-shirts et casquettes trop vite, ça devrait encore servir pendant deux jours. Ce lundi matin, on appréciera un gilet au réveil car il fera 12° à Château-Renault et Azay-le-Rideau, 13° à St-Cyr-sur-Loire. Autre certitude : le ciel sera bien dégagé, on aura donc du Soleil dès le matin et il rayonnera sur l’Indre-et-Loire jusqu’en fin de journée, sans l’ombre d’un nuage (ou presque) à en croire Météo France. La conséquence de tout cela ce sont ces températures exceptionnelles annoncées l’après-midi : 27° à Tours, St-Etienne-de-Chigny, Loches et Avoine.

Pour mardi, ça devrait encore bien se passer même si le ciel sera un poil plus couvert que la veille. Des nuages arriveront progressivement par l’ouest mais les éclaircies resteront fréquentes. Vous aurez un peu plus de 10° au réveil et une nouvelle fois 25° (à l’ombre) au meilleur de la journée à Loches et Bourgueil.

Mercredi, tout espoir de bénéficier d’une dose de vitamine D s’envolera avec l’arrivée d’une perturbation sûrement très active. Premières pluies prévues dans la matinée sur l’ouest tourangeau après la disparition des dernières éclaircies, et elles seront de plus en plus fortes au fil des heures. Conséquence : il ne fera « que » 20° l’après-midi à Vouvray.

Pour la journée de jeudi, on aura un temps d’automne par excellence c’est-à-dire un ciel variable avec risque d’averses. Les nuages seront parfois très présents mais le Soleil risque aussi de faire de belles apparition. La tendance est sensiblement la même pour vendredi et pour le week-end prochain : nuages, petits rayons de Soleil et éventuelles averses avec entre 16 et 19° l’après-midi, autour de 13 le matin. Ce n’est pas encore cette semaine que vous aurez besoin d’un gros pull en Indre-et-Loire.