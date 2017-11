Larçay aussi a sa borne pour échanger des livres

On peut y trouver de la lecture gratuitement toute l'année.

Après Tours ou Fondettes (pour ne citer qu'elles), Larçay aussi installe une borne Livr'Libre sur son territoire.

Fournie par le syndicat Touraine Propre, cette boite à livres encourage le partage et sollicite la générosité des larcéens. Aussi, elle permet de répondre aux objectifs de l’agenda 21 de la commune : "Renforcer et partager l’exemplarité" en donnant une seconde vie aux objets, et le "Mieux vivre ensemble" en favorisant des occasions de rencontre entre les larcéens.

La borne Livr’Libre va être gérée par l’association Larçay Accueil qui sera chargée de vérifier l’état et la nature des livres proposés.

Elle sera inaugurée samedi 21 octobre.

Avec communiqué.