Une croisière en baleine pour enfants à St-Michel-sur-Loire

Un spectacle jeune public à découvrir mercredi 18 octobre.

Le Théâtre Billenbois, qui organise des spectacles jeune public dans les petites communes tourangelles, propose Baleine Croisière le 18 octobre à 14h à la salle des fêtes de St-Michel-sur-Loire.



Synopsis :



Dans son atelier le peintre rêve de grand large et d’œuvres marines. Sardine, barbue ou hareng, l’artiste veut sortir du rang et prendre la peine de peindre une baleine.

Il met sa marinière de vieux loup de mer et va tremper ses pinceaux dans les flots, mais point de baleine à l’horizon, seule une petite fille est là, assise sur la jetée. Il lui demande où le poisson est caché. « C’est mon secret, dit elle mais je vais te le donner ».

Rendez vous au port, larguons les amarres et mettons les voiles à la recherche de cette baleine...

Un spectacle ou les petits deviendront un peu plus grands et les grands un peu plus petits.



Réservations au 09.61.54.86.75 ou à theatre@billenbois.com



Le tarif est de 5.80 euros par personne.

D'après communiqué.