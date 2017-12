Accidents de la route à Vouvray et Chambray-lès-Tours

Au total 4 blessés.

Ce jeudi en début d'après-midi, vers 13h45, une voiture et une camionette se sont percutées à une intersection de Vouvray, à hauteur de la Rue du Cassoir et de la Route de Monnaie. Cet accident a fait 3 blessés légers transportés aux urgences de la clinique de l'Alliance à St-Cyr-sur-Loire. L'intervention a mobilisé une dizaine de pompiers et entraîné une mise en alternat de la circulation pendant 15 minutes Route de Monnaie.

Autre accident vers 16h : une voiture a heurté un piéton Avenue du Grand Sud à Chambray-lès-Tours. Il y a un blessé grave à déplorer, transporté au CHU Trousseau situé à proximité du lieu de la collision.

Les circonstances précises de ces deux chocs n'ont pas encore été déterminées.