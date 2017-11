Centre de périnatalité d'Amboise : un rassemblement de soutien

Il aura lieu samedi à 16h.

"Le centre de périnatalité d'Amboise risque de fermer" alerte le syndicat Sud Santé d'Indre-et-Loire. "Ce centre d'hébergement de proximité et à taille humaine avait été maintenu suite à la fermeture de la maternité il y a quelques années. Il permet d'accueillir dans de bonnes conditions les femmes et leurs enfants après l'accouchement. Ce service donne entière satisfaction auprès des personnes accueillies et il est souhaité par la population qui le juge fondamental et indispensable" ajoute-t-il dans un communiqué transmis ce mercredi.

D'après Sud, "la fermeture de cet hébergement entrainerait la suppression d'un accueil public de qualité pour l'ensemble de la population de ce secteur ainsi que la suppression d'une dizaine d'emplois. Il est donc impossible d'accepter cette fermeture." Il accuse l'Agence Régionale de Santé de se défausser "d'une importante partie de son financement pour faire des économies."

Un rassemblement pour défendre le maintien du centre de périnatalité dans son intégralité est organisé par les personnels, soutenus par les syndicats SUD et FO le samedi 14 octobre à 16h devant l'hôpital d'Amboise.