Ziako en mini-tournée tourangelle

Montbazon, Tours ou Cinq-Mars-la-Pile.

Ziako est ce jeudi à Montbazon (au Bazilik), vendredi à Velpeau à Tours (au Café du Marché) et samedi en showcase à le soir à Cinq-Mars-la-Pile.

Quelques infos...

De son vrai nom Johann Brard, Ziako est originaire de Pontivy (56), et il est né le 21 Avril 1974 à Châteauroux (36).

Petit-fils de batteur, fils de professeur de boxe, il a été vice-champion de France de boxe anglaise en 1989 et 1990. Il compose des chansons depuis ses 12 ans. Pendant plus de dix ans il a joué avec Zodiane et sorti 4 albums.

Sous Ziako, ésa musique ressemble à un hymne au voyage rythmé par le son d’une guitare folk et teinté d’influences sud-américaines. Ses chansons s’inspirent des rencontres, des voyages et de l’amour pour s’évader et lâcher-prise…"

Ziako signifie « Musique guérisseuse à partager ! » en malgache. L'aritste prépare un nouvel album pour 2018.