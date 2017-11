A Loches, c'est l'heure des Sonates d'Automne

Plusieurs concerts sont prévus du 7 au 14 octobre.

Un vent venu de Russie soufflera sur la 27e édition des Sonates d’Automne en résonnance avec l’exposition consacrée, à Loches, à l’artiste Mihail Chemiakin. "Nous retrouverons, pour le premier week-end du festival, samedi 7 octobre, à Beaulieu lès Loches, en l'église St Laurent à 17h, de grands artistes fidèles à notre rendez-vous automnal comme Claire Désert et Emmanuel Strosser à deux pianos, puis à 20h30, le Trio Wanderer qui rejoindra Philippe Berrod, Vicens Prats, Michel Michalakakos, Nathalie Chabot et des musiciens de l’Orchestre de Paris pour un Carnaval des animaux conté, avec humour, par le comédien chanteur Serge Hureau" explique l'équipe du festival.

"Dimanche 8 octobre à 15h un Carnaval des Animaux destiné aux enfants et leurs parents animé par les musiciens et Serge Hureau dans des décors réalisés par les enfants des écoles de Beaulieu lès Loches. Le second week-end à Loches s’ouvrira le soir du vendredi 13 octobre 20h30 à l'église St Antoine par STRAVINSKY sous les doigts d’un jeune pianiste talentueux Théo Fouchenneret. Lui succédera le Quatuor Hermès dont la carrière florissante, débutée en 2008, est déjà couronnée par de nombreux prix."

Autres rendezvous : "Samedi 14 octobre à 11h, au cours du désormais célèbre rendez-vous à l’Hôtel de Ville de Loches,

rencontre avec Camille Thomas, talentueuse violoncelliste qui sera le soir l’interprète du célèbre concerto en do Majeur de HAYDN accompagnée par les cordes de la Camerata du Festival associant deux générations d’interprètes sous la direction de Luc Héry, violon solo de l’Orchestre National de France. Avec le Quintette pour cordes et piano de BORODINE nous retrouverons la musique Russe en l'église St Antoine à 20h30 avant un final endiablé, comme l’habitude en est prise désormais, avec la Camerata au grand complet, pour l’arrangement par Cyrille Lehn du célèbre Casse-Noisette de TCHAïKOVSKY, et des Danses polovstiennes du Prince Igor de BORODINE."

Extrait d'un texte de Jean Christophe Gayot, Claire Desert et Philippe Berrod organisateurs de Sonates d'Automne 2017.



Renseignements/réservations : Office du Tourisme de Loches, Place de la Marne. Tél : 02 47 91 82 82.