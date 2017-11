Amboise : 3 nouvelles têtes à la gendarmerie

La prise de commandement a eu lieu ce mercredi matin.

C'est au pied du château royal d'Amboise, en bord de Loire, qu'a eu lieu la cérémonie de la triple prise de commandement de la gendarmerie ce mercredi matin.

Le capitaine Augier devient officiellement le commandant de la compagnie du territoire d'Amboise - il s'étend d'Amboise à Vouvray, de Montlouis à Chenonceaux et de Bléré à Monnaie. Un territoire très large pour une mission dont le colonel Prouvost (récemment arrivé à Tours) a précisé les priorités : diriger les 135 hommes et femmes de la compagnie, lutter contre les atteintes aux biens et aux personnes, faire face à une accidentologie en progression dans le secteur et démanteler les réseaux de cambrioleurs.

Le préfet Louis Le Franc a insisté sur les gens du voyage, invitant le nouveau comandant à aider les maires "exaspérés par les stationnements illégaux et les insultes". Le lieutenant Berteau et le lieutenant Absolu ont également pris leur commandement pour le PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie) et pour la brigade d'Amboise.

Ils ont tous les 3 pris leurs fonctions le 1er août. Il est assez rare qu'autant de changements surviennent au même moment dans un même secteur : ceux-ci sont liés à un hasard de calendrier et au départ anticipé du capitaine Huguonnet qui n'est resté que 2 ans au lieu des 3 ou 4 ans habituels.

Dorothée Briand