Conseil Départemental 37 : un nouveau Directeur Général des Services

Le précédent part au Sénat.

Gilles Lagarde, actuel Directeur Général des Services du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire, a été nommé cette semaine directeur de cabinet de Gérard Larcher, le président (LR) du Sénat. "Il prendra ses fonctions lundi 9 octobre

prochain" précise ce mardi le CD37.

Fabrice PERRIN, actuel Directeur Général Adjoint Solidarités du département, a été désigné pour lui succéder.

A noter que ce n'est pas le seul départ attendu au département. Suite à son élection comme sénatrice, la vice-présidente Isabelle Raimond-Pavero va sous peu quitter son poste, elle a déjà démissionné du conseil municipal de Chinon où elle était élue.

Pierre Louault, 1er vice-président du Conseil Départemental et également élu sénateur le 24 septembre, s'apprête à faire la même chose. Il abandonnera en plus son mandat de maire de Chédigny et de président des maires d'Indre-et-Loire.

Deux nouveaux vice-présidents seront donc élus par les conseillers départementaux d'ici la fin du mois d'octobre indiquait il y a querlques jours le président Jean-Gérard Paumier. Cela se fera lors d'une session ordinaire de l'assemblée. A noter que s'ils le souhaitent, Isabelle Raimond-Pavero et Pierre Louault peuvent rester conseillers départementaux, mais sans responsabilités. C'est par exemple le choix de Serge Babary, élu sénateur mais qui restera conseiller municipal à Tours.