Une semaine douce et mitigée en Indre-et-Loire

Il y aura parfois de la pluie.

C’est dimanche, et le dimanche on fait le point sur le temps qu’il devrait faire dans les prochains jours en Indre-et-Loire… Progressivement on s’habille de plus en plus chaudement et mieux vaut se souvenir de l’endroit où l’on range son parapluie car il peut servir à tout moment. L’automne prend de plus en plus le pouvoir, et ça va se voir. Cela dit, ; il aura aussi quelques moments de faiblesse dont il faudra se saisir.

Lundi : Les choses ne devraient pas trop mal se passer en ce début de semaine. Au lever du jour le ciel sera très nuageux mais Météo France ne prévoit pas de pluie. En tout cas il fera très doux : 15° à Château-la-Vallière, La-Ville-aux-Dames et St Branchs, 14 à Montrésor. Dans le courant de la journée, les nuages devraient laisser un peu de place au Soleil, l’après-midi devrait même être assez agréable avec 22° maximum pour Amboise, Tours, Langeais et Chinon, autour de 16° en soirée sous un ciel de nouveau bien gris.

Mardi : A priori, le réveil se fera sous les nuages et avec un peu de pluie mais on devrait vite récupérer un temps sec avec des éclaircies en deuxième partie de journée. On va perdre 3 à 4° par rapport à lundi.

Mercredi : Alerte fraîcheur ! Avec 8° au réveil à Bléré il faudra se couvrir, mais le ciel sera bien dégagé. Si les prévisions se confirment on aura jusqu’à 20° sous le Soleil dans l’après-midi à Chinon. Sans aucun doute la plus belle journée de la semaine (mais pas la plus chaude).

Jeudi : Retour des nuages dès le matin, éclaircies et averses programmées dans l’après-midi. Il fera jusqu’à 19° à Semblançay, ce qui reste agréable.

Vendredi : Normalement le temps restera sec avec d’assez belles périodes de Soleil mais pas plus de 17° l’après-midi à Luynes, moins de 10° le matin partout en Indre-et-Loire.

Et le week-end ? Le temps sera variable avec quelques gouttes possibles samedi mais un temps sec dimanche (si les prévisions se confirment). Prévoyez entre 8 et 17°.