Un air de Shanghai à Loches

Une exposition à découvrir à partir du 7 octobre.

Loches accueille dans quelques jours une exposition des photographies de Marie-Pierre Asquier « Shanghai, les contrastes d’aujourd’hui », agrémentée de divers évènements liés à la Chine :

Objectif : parler de la Chine d’une manière différente et faire découvrir une Chine attachante, pleine de contrastes, à la recherche de sa propre voie à l’occasion de la fête de la Lune de la mi-octobre.

Marie- Pierre Asquier, tourangelle et expert en céramiques anciennes chinoises et européennes, vient de vivre deux années à Shanghai : un vrai choc culturel qui , parallèlement à l’étude des céramiques chinoises, l’amène à photographier cette ville et ce pays en pleine mutation. Depuis son retour, elle s’occupe également d’échanges culturels France-Chine, en particulier au niveau des métiers d’Art.

Roué Xing , Shanghaienne , et maintenant tourangelle de cœur depuis deux ans. Elle est passionnée de thé et proposera une initiation à cet art traditionnel très ancien en Chine.

Tout ça se passe à la Galerie d’Art « Le terrier » à Loches.

1 Rue de la Vallée des Vospeaux à Loches Vendredi et samedi : 9h - 18h Et sur rendez-vous

A partir du 7 octobre 2017 et tout le mois d’octobre, qui sera jalonné d’évènements :

Samedi 7 octobre

10h-12h Expertise céramiques anciennes

15h -16h30 Conférence : " Histoire de Chine à travers les porcelaines Bleu et Blanc"

16h45 -18h Initiation à l'art du thé en Chine

Dimanche 8 octobre

15h - 16h15 Initiation à l'art du thé en Chine

16h30-17h45 Initiation à l’art du thé en Chine

Samedi 14 octobre

10h- 12h Expertise céramiques anciennes

15h- 16h30 Conférence " Grès porcelaineux et Céladons : une histoire de plus de 2000 ans ..."

Tarifs :

Entrée libre de l’exposition

10€ cérémonie du thé

15€ conférence

Ou 20€ cérémonie + conférence.

Sur réservation contact@leterrier-galerie.fr 06 33 54 30 33

D'après communiqué. / Photo : Blog Tours Shnaghai.