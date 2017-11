1 100 participants attendus au Trail des Bulles de Vouvray

Ils s'élanceront les 7 et 8 octobre pour cette 3ème édition.

Ce n'est que la 3ème édition mais il y a déjà du nouveau au Trail des Bulles de Vouvray : cette année, on courra aussi By night, à la nuit tombée. Une originalité qui doit booster la participation : 1 100 participants sont attendus au départ du château de Moncontour (il y avait 800 participants en 2016).

Organisée par le Team Trail Touraine, la compétition rassemblera cinq courses nature de 7 à 21 km, dont deux seront organisées de nuit.

Quelques belles surprises sont en effet au programme. « Des chemins variés, des tracés techniques et des bosses qui piquent », écrivent les organisateurs. Vignes, forêts, monotraces… le parcours mitonné par le Team Trail Touraine, toujours soucieux de préserver l’environnement, est riche et diversifié.



La course est lancée depuis le pied du château Moncontour à Vouvray, fief mondialement reconnu pour son vignoble d'Appellation d'origine contrôlée… Des ravitaillements gourmands à base de charcuterie vouvrillonne seront installés dans les caves du château. « Après les efforts et les aventures, nous apprécions la convivialité et prolongeons le plaisir autour d'un verre de bulles et de quelques amuse-bouche ».



Des parcours concoctés pour les enfants avec le « trail des bubulles » ont été imaginés. Une partie des bénéfices sera reversée pour la deuxième année consécutive à Zoé et le Tourbillon de la vie, qui a permis d’offrir l’année passée, 1 500€ à l’association.



Pratique :

• Inscriptions :

Sur Ikinoa.com, par courrier ou sur place, dans la limite des dossards disponibles.

Clôture des inscriptions en ligne le 06 octobre 2017, à 18h.

Email : inscriptions.traildesbulles@gmail.com

• Infos : www.teamtrailtouraine.blogspot.fr

Avec communiqué.