120 chômeurs de moins en 3 mois en Indre-et-Loire

Le nombre de demandeurs d'emploi a baissé en août.

En France, le chômage a grimpé de 0,6% en août. Mais en Indre-et-Loire, la courbe est orientée à la baisse : -0,1%. Mieux, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité (catégorie A) est en repli de 0,4% sur trois mois (soit 120 personnes) et d'1,6% sur un an. Au 31 août, Pôle Emploi comptabilisait donc 29 900 inscrits qui n'ont pas travaillé une seule heure dans le mois.

En ajoutant les catégories B et C, donc les chômeurs ayant exercé de petits boulots, la Touraine compte 52 570 personnes à la recherche d'un poste. Et là, c'est 520 personnes de plus en un trimestre, +2,3% sur un an. La hausse est même supérieure à celle de la région Centre-Val de Loire (+1,3%).

Donc les nouvelles ne sont pas forcément excellentes si l'on regarde tous les indicateurs... Ainsi, le chômage des jeunes dégringole en Touraine (-6,1% sur un an pour la catégorie A, -1,3% en août) mais celui des séniors progresse nettement : +1,8% en 12 mois. Les femmes sont par ailleurs les plus touchées par cette augmentation.

A noter enfin que 44,8% des demandeurs d'emploi cherchent depuis plus d'un an, 0,5 point de plus qu'en août 2016.