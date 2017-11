Globalement, l’eau est de très bonne qualité en Indre-et-Loire

C’est ce que conclut l’Agence Régionale de Santé après 13 500 contrôles dans la région.

Chaque année, l’Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire publie un bilan de la qualité de l’eau dans les 6 départements de la région... L’objectif est de vérifier que l’eau du robinet n’est pas contaminée.



Verdict : 94,7% de la population régionale a bénéficié d’une eau de bonne qualité, c’est-à-dire que plus de 95% des tests réalisés n’ont pas permis de déceler d’anomalie. En Indre-et-Loire, près de 20 000 personnes ont néanmoins reçu une eau de qualité moyenne, avec entre 5 et 30% d’analyses non conformes. Cela concerne quelques communes du Chinonais, du Val de Cher ou du Nord-Ouest de Tours (carte complète ici).



On notera par ailleurs que près de 5 000 Tourangeaux sont exposés régulièrement aux pesticides, un chiffre en hausse. Néanmoins, l’ARS note une amélioration globale de la qualité de l’eau ligérienne souvent grâce à des améliorations du réseau mais pas à une meilleure qualité des eaux souterraines.



Pour plus d’infos, lire le bilan complet sur le site de l’ARS.