Château-Renault : deux semaines de bouchons sur la RN10

La circulation se fera en alternance.

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest réalisera ces prochains jours des travaux de renouvellement du goudron sur la RN10 en Indre-et-Loire.

Durant deux semaines, à savoir du lundi 25 septembre au vendredi 06 octobre 2017, seront repris les revêtements de la RN10 sur le territoire des communes de Saunay, Neuville-sur-Brenne et Château-Renault situées entre la limite du département du Loir et Cher et le rond point de Château-Renault formé par la RN10 et la RD910.

Ces travaux conduiront à des contraintes de circulation sur la RN10. Ce chantier va s’opérer sous alternat de circulation par tronçons de 500 mètres. Dans les zones de chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h au droit des alternats de

circulation. Des ralentissements, voire d’importants bouchons, sont à prévoir. Afin de limiter la gêne occasionnée, il est conseillé aux usagers d’emprunter des itinéraires alternatifs (l'autoroute A10 peut en être un malgré son coût).