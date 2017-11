Fête de la gastronomie, à Amboise aussi !

Plusieurs animations gourmandes sont prévues samedi.

C’était l’an dernier : des membres du ministère de l’économie viennent à la rencontre des commerçants amboisiens pour leur proposer de participer à cette grande fête nationale créée en 2011 : la Fête de la Gastronomie. Amboise est une grande ville et l’association, forte de 80 membres, est dynamique.

« On a pris ça comme un nouveau challenge » raconte Sandrine Mothes, présidente de l’UCVA, Union Commerciale du Val d’Amboise. 2 adhérents, commerçants de la rue Nationale ont pris le projet à bras le corps et créé un pique-nique convivial. « Sur les 150 personnes attendues, 350 sont venues ! » S’il a fallu faire un peu de place pour ces invités de dernière minute, l’envie de recommencer n’en a été que plus forte.

« Au cœur du produit »

Pour le thème 2017, Guillaume Lepoutre, responsable du projet au sein de l’association, a voulu mettre les saveurs tourangelles à l’honneur, « nous avons demandé aux commerçants amboisiens de faire un choix, ce sont eux qui proposeront les dégustations » : rillons et rillettes, Sainte-Maure de Touraine, nougat de Tours et, plus original, le « roi rose », ce porc tourangeau méconnu.

Gastronomie et culture

Parmi les changements cette année, la fête aura lieu le samedi seulement et terminera par le pique-nique dans les jardins de la Pagode de Chanteloup. Les dégustations se feront au cours d’une balade dans la ville, de site en site pour associer culture et gourmandise avec la marche, ce qui au vu du menu sera bien venu. « Les 3 châteaux d’Amboise ont répondu présents immédiatement, un arrêt sur l’Amasse et devant la statue de Léonard de Vinci sur l’île d’Or s’imposait aussi », bouclant ainsi, pour le commerçant, le tour des endroits les plus emblématiques de la ville.

Côté folklore, des confréries seront présentes, telles celles du Poêlon qui promeut la gastronomie tourangelle, du nougat de Tours, des Talmeniers (le pain) et la Commanderie des vins d’Amboise. Les bénévoles de l’ARA (Association Renaissance d’Amboise qui organise le spectacle nocturne du château royal tout l’été) déambuleront en costumes Renaissance.

Dorothée Briand

Programme du samedi 23 septembre

10h30 déambulations et marché gourmand dans le centre-ville

11h15 RDV devant l’entrée du château royal pour la balade gourmande (jusqu’à 15h30)

18h30 Pique-nique dansant à la Pagode de Chanteloup