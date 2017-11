Balade nocturne et guidée samedi au Bois des Hâtes de Larçay

Avec également les portes ouvertes du centre de production horticole.

Ce samedi 23 septembre à partir de 18h30 la Ville de Tours organise une soirée tous publics dans le parc forestier de Larçay - les Hâtes, ceci à l'attention des amateurs de nature qui, à la tombée de la nuit et sous réserve d'inscription (au 02.47.21.62.49 ou par mail a.hautbois@tours-metropole.fr), partiront en forêt à la découverte des bois, encadrés par les agents de la ville, bons connaisseurs des lieux et de leurs « habitants ».

A la suite de cette promenade, une collation sera offerte aux participants.





A noter aussi :

Samedi 23 et dimanche 24 septembre de 10h00 à 17h00, Portes ouvertes au Centre de Production Horticole



D'une superficie de 4,2 ha, le site concentre un savoir-faire et des compétences éprouvées qui, associées à l'action des jardiniers et des paysagistes, embellissent la ville et lui valent régulièrement d'être primée sur les plans national et européen en matière de fleurissement.



Les visiteurs pourront, comme ils le souhaitent, librement parcourir les serres et les terrains de culture, échanger avec les jardiniers et horticulteurs, participer aux ateliers de rempotage voire, prendre la mesure des actions de la Ville en matière de préservation de milieux naturels et de développement de la biodiversité.



• Sorties découvertes du Parc forestier de Larçay-les Hâtes



D'autres professionnels, ceux de la forêt, guideront les amateurs de marche dans la nature ou simples curieux, à travers les allées du Parc Forestier de Larçay-Les Hâtes à la découverte des milieux forestiers avec en prime, des explications et des informations sur leur mode de gestion et d'exploitation.



• Visites guidées du Cimetière paysager de Tours Sud.



Une exposition à la gentilhommière du Bois des Hâtes, sur l'impact de l'objectif « zéro phyto » dans l'évolution de l'aménagement du cimetière paysager, sera proposée. Ceux des visiteurs soucieux d'en savoir plus, pourront se rendre au parking du cimetière, pour des visites guidées programmées.

