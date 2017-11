Les images du M Fest 2017 à La-Ville-aux-Dames

Le festival accueillait Rotting Christ en tête d'affiche.

Encore une belle édition pour le plus gros événement metal tourangeau : le week-end dernier, le M Fest a secoué la salle Maria Callas de La-Ville-aux-Dames avec The Rotting Christ, Malevolence, The Great Old Ones, Unfathomable Ruination Ultra-Violence, D E L U G E, DYSMORPHIC... Pour accueillir plus de monde devant la scène, les différents exposants étaient rassemblés à l'extérieur où un espace de repos avait été aménagé pour profiter du bar et de la restauration. Pour certains, la fête s'est aussi poursuivie au camping après la soirée... Laurent Depeigne a ramené quelques images de cette soirée... Les voici :