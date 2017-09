Près d'un Tourangeau sur 2 reçoit des aides de la CAF

Près de 118 000 foyers touchent des allocations en Indre-et-Loire.

L'Indre-et-Loire compte près de 600 000 habitants et 286 000 d'entre eux étaient concernés par des aides de la Caisse d'Allocations Familiales en 2016, soit 48% de la population du département, et jusqu'à 51% dans certaines communautés de communes.

En moyenne, la CAF37 verse 401€ chaque mois à ses allocataires, un chiffre inférieur à la moyenne régionale (433€), la moyenne nationale étant elle de 440€.

En Touraine, 15% des foyers bénéficiaires de la CAF n'ont que ça comme revenus. Ils en sont donc totalement dépendants. "L’Indre-et-Loire se distingue par une plus forte proportion d’allocataires isolés et par un poids plus faible de couples avec enfant(s) qu’au niveau national" inidique l'administration.

En 2016, 1 637 familles tourangelles ont touché une allocation pour les aider à élever un enfant handicapé.

36% des allocataires tourangeaux reçoivent une aide pour leurs enfants, et 51% ont besoin d'un soutien pour payer leur loyer, soit plus de 62 000 personnes (19% de ces aides sont versées à des étudiants).

Enfin, près de 24 000 personnes ont touché la prime d'activité en 2016, cette dernière étant venue remplacer la prime pour l'emploi.