Rendez-vous Jazz à Véretz

Il va y avoir du jazz à l'heure de l'apéro

Samedi 23 septembre, à 19h, salle Bizeau, la ville de Véretz organise sa traditionnelle soirée Apéro jazz. Cet événement jazzy recevra 2 groupes. En première partie c'est The Leeds qui se produira (19h). The Leeds c'est un quatuor néo soul aux couleurs jazz et hip hop qui a passé ces dernières années en tournées à travers la France et l’Angleterre. Inspirés par la musique américaine, les musiciens jouent sur les sonorités et les fréquences tout en intimité et en intensité musicale.

En seconde partie à 20h30, le public pourra apprécier le quator Big Matth Band dans le cadre du 31ème Festival off Jazz en Touraine. Créé en 2013, le groupe se fait rapidement connaître par son identité forte et un univers unique, alliant avec fraicheur le blues, la country, le swamp et le rhythm & blues...

Entrée libre.

Formule "apéro-jazz" (boisson + assiette apéritive) : 8 euros.

Sur réservation jusqu’au 18 septembre 2017, auprès du service culturel de Véretz au 02 47 35 70 14.