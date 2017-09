Edmond Gonneau retrouvé mort après 4 mois de recherches

Les gendarmes d'Amboise l'ont annoncé ce vendredi matin.

Triste issue après plus de 4 mois de recherches... Ce vendredi matin les gendarmes d'Indre-et-Loire ont annoncé que le corps d'Edmond Gonneau avait été retrouvé. Ce retraité de 90 ans résidant à Nazelles-Négron était porté disparu depuis le début du mois de mai. D'importants moyens (chiens et hélicoptères) avaient été déployés dans la région d'Amboise pour le retrouver, mais sans succès.

Finalement, les militaires indiquent que le corps d'Edmond Gonneau a été retrouvé dans son véhicule, une Peugeot 306. Ce dernier se situait dans une zone boisée en contrebas d'un rond point sur la commune de Beaumont-la-Ronce. Les circonstances du décès ne sont pas encore connues.

Dans un texte transmis à notre rédaction, le fils d'Edmond Gonneau a souhaité "rendre hommage à tous les services intervenants (aéroporté - sections cynophiles - plongeurs - et naturellement la brigade de gendarmerie de Beaumont et d’Amboise)." Il poursuit : "je remercie particulièrement le groupe de la BR et le capitaine COPPA avect son personnel d’Amboise pour leurs soutiens permanents, leurs efforts, leur grand professionnalisme et leurs grandes qualités humaines. Moi-même ancien Commandant de Police à Strasbourg, confronté à cette disparition de 4 mois, j’ai été très démuni et j’ai pu mieux appréhender le désarroi des victimes rencontrées lors de mon activité." Il souhaite également remercier les médias pour les diffusions d'appels à témoins.